四川：推進受賄行賄一起查

四川省達州市通川區羅江鎮魏興實驗學校，普法志願者給學生講解憲法知識。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月18日電／據中央紀委國家監察網站消息，“以為快退休了，收點、拿點不會有問題，僥幸心理害了自己”“為了利益用金錢拉攏腐蝕他們，結果害人害己”……3月10日，四川省成都市武侯區華興街道召開警示教育大會，組織全體幹部職工集中觀看警示教育片《拆遷之殤》。片中，武侯區金花橋街道原四級調研員曾某、金花橋街道花龍門社區拆遷戶帥某等人“現身說法”，讓參會人員深受警醒。



此前，帥某為讓違法搭建的建築物獲得拆遷補助，向負責土地拆遷工作的曾某等人行賄。曾某利用職務之便，將違法搭建的建築物納入拆遷範圍，給國家財產、人民群眾利益造成重大損失。最終，曾某被開除黨籍和公職，因犯受賄罪、濫用職權罪被判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣60萬元。帥某因犯行賄罪被判處有期徒刑十一年，並處罰金人民幣200萬元。所涉財物全部追繳。



“行賄與受賄相伴而生，只查受賄不查行賄，行賄人就會肆無忌憚、越發猖獗；只查行賄不查受賄，腐敗問題就會越來越嚴重。”四川省紀委監委有關負責同志介紹，該省堅持受賄行賄一起查，既“零容忍”懲治受賄問題，又持續加大行賄行為查處力度，緊盯向多人行賄、多次行賄、巨額行賄等重點問題，有效壓縮“圍獵”與甘於被“圍獵”的空間，鏟除腐敗滋生的土壤和條件。2024年，全省共立案行賄人員1259人。



實踐中，全省紀檢監察機關堅持“查受賄帶行賄、查行賄帶受賄”雙向查處機制，在對行受賄案件進行審理處置時，綜合考慮行賄金額和次數、行賄人的主觀惡性、造成的危害後果、認錯悔過態度等因素，準確適用法律、把握政策，加強對行賄犯罪法律適用問題研究，實事求是、寬嚴相濟，嚴格依規依紀依法，確保對行賄犯罪精準打擊，著力實現政治效果、紀法效果、社會效果有機統一。



以醫藥領域為例，四川省紀委監委扎實開展醫藥領域腐敗問題和不正之風專項整治，在四川省人民醫院原副院長童某嚴重違紀違法案中，就查處行賄人14人，將1名多次行賄、向多人行賄的行賄人移送司法機關；在樂山市人民醫院心臟大血管外科原主任周某案中，查處行賄人22人，將2名長期“圍獵”黨員幹部的行賄人移送司法機關。



一些權力集中、資金密集、資源富集的重點領域，是行賄受賄高發區。在開展群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治中，成都市武侯區紀委監委將土地拆遷領域突出問題作為專項整治重點，嚴肅查處金花橋街道原四級調研員曾某、金花橋街道社區發展辦原負責人趙某等36人，同步強化對行賄行為的打擊和處理，查處帥某等行賄人8人。