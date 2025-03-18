提振消費，這些方面是關鍵

3月17日下午，國務院新聞辦舉行新聞發布會，多部門介紹提振消費有關情況。（圖片來源：央視網） 中評社北京3月18日電／據央視新聞報導，3月17日下午，國務院新聞辦舉行新聞發布會，多部門介紹提振消費有關情況。16日發布的《提振消費專項行動方案》已經從八個方面，提出了30項具體措施。《方案》將促消費和惠民生相結合，那麼，其中的民生“大禮包”如何真正惠及到老百姓？各部門下一步將怎麼幹？我們從發布會裡找答案。



拓展消費場景 優化＂一老一小＂服務供給



此次《提振消費專項行動方案》提出，開展服務消費提質惠民行動，要優化“一老一小”服務供給，促進生活服務消費。國家發展改革委相關負責人表示，將加快配齊社區服務網點，結合百姓日常所需，提供更多元、更普惠的消費供給。國家發展改革委副主任李春臨介紹，推動加快配齊購物、餐飲、家政、維修等社區服務網點，讓更多居民享有“家門口”“樓底下”的便民服務。



此外，國家發展改革委相關負責人還表示，支持地方試點探索多層建築加裝電梯和發展老年助餐服務；加強完全失能老年人照護服務支持；鼓勵發展社區嵌入式托育、用人單位辦托和托幼一體服務；支持和規範社會力量發展養老托育服務，完善養老服務價格形成機制。財政部相關負責人表示，正在積極開展育兒補貼制度研究工作。



財政部經濟建設司司長符金陵表示，通過提高部分學生資助標準、擴大政策覆蓋面，延續實施國家助學貸款免息和本金延期償還政策，逐步推行免費學前教育等，減輕學生家長的教育支出壓力。



此外，在就業方面，中央財政將安排就業補助資金667.4億元，支持各地落實就業創業扶持政策，支持提升居民消費能力。



如何讓以舊換新政策加力擴圍 提升老百姓消費品質？



提升消費品質 以舊換新補貼直達消費者