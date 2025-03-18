以軍在加沙發動大規模空襲

中評社北京3月18日電／據新華網報導，以色列國防軍18日發表聲明說，以軍當日對加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）目標發動大規模空襲。聲明沒有公布更多信息。



有報導稱，本次空襲已造成多人死亡。