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以色列對加沙地帶空襲已致至少50人死亡
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2025-03-18 12:54:14
中評社北京3月18日電／據新華網報導，巴勒斯坦加沙地帶民防部門18日說，以色列軍隊對加沙地帶多地發動猛烈空襲，造成至少50名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷。另據半島電視台報導稱，空襲已造成至少86人死亡。
巴勒斯坦通訊社報導說，死者中包括婦女和兒童，由於以色列空襲仍在進行中，目前救援人員難以抵達現場開展急救工作。
巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）18日指責以色列總理內塔尼亞胡及其政府“恢復對加沙地帶平民的侵略和種族滅絕”，並認為以色列對此次衝突升級負有全部責任。
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