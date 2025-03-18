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一架小型飛機在洪都拉斯北部墜毀
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2025-03-18 12:52:51
中評社北京3月18日電／據新華網報導，特古西加爾巴消息：一架載有至少15人的小型飛機17日晚在洪都拉斯北部墜毀，目前已發現有6人遇難。
洪都拉斯基建與交通部長奧克塔維奧·皮內達在社交媒體上發文說，這架飛機當晚在羅阿坦島機場起飛後失控墜毀。洪都拉斯警方發言人米格爾·馬丁內斯說，已有6人在墜機事故中遇難。
當地媒體報導說，這架小型飛機計劃前往洪北部拉塞瓦市，機上載有至少15人。
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