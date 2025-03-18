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一艘難民船在塞浦路斯附近海域傾覆
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2025-03-18 12:52:19
中評社北京3月18日電／據新華網報導，尼科西亞消息：據塞浦路斯通訊社17日報導，一艘載有21名敘利亞難民的船只日前在塞浦路斯東南海岸附近傾覆，目前已發現7名遇難者。
塞浦路斯政府官員表示，目前僅有兩名男性獲救，搜救行動仍在繼續。
據悉，這艘難民船從敘西北部沿海城市塔爾圖斯出發，事發地點距離出發地約200公裡。幸存者稱，船只在被發現前4天就已傾覆。
隨著敘利亞政權更迭後局勢持續動蕩，塞浦路斯政府擔心難民問題，已開始加強海岸巡邏。在敘利亞內戰期間，曾有數千名敘利亞人前往塞浦路斯尋求庇護。
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