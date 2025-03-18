美取消對委內瑞拉石油制裁 極限施壓不可取

中評社北京3月18日電／據央視網報導，從本月起，美國針對委內瑞拉的石油制裁豁免正式終結。這意味著雪佛龍石油公司不能再在委內瑞拉開採和出口石油。



拉美分析人士對總台記者表示，美國回歸對委極限施壓的道路，雖然短期內會對委內瑞拉的經濟發展造成一定的負面影響，但中長期來看，並不能取得美國所期望的政權更迭效果。美國執迷於“極限施壓”，並倚靠展示力量處理外交關係，並不可取。



美國要求雪佛龍停止在委業務



委政府表達強烈譴責



在委內瑞拉政府從關塔那摩監獄接回第一批本國移民後不久，美國總統特朗普於2月26日宣布，從3月1日起撤銷前總統拜登給予委內瑞拉的“讓步”，不再允許美國雪佛龍石油公司在委內瑞拉的原油開採。



隨後，美國財政部於3月4日表示，已要求雪佛龍逐步終止在委石油業務，責令其在今年4月3日之前全部退出。而在數年前類似的制裁生效時，雪佛龍有長達半年的時間逐步撤出委內瑞拉市場。



目前，美國針對斯倫貝謝、哈裡伯頓、貝克休斯、威德福國際這四家石油技術服務巨頭在委業務許可，以及針對意大利埃尼集團和西班牙萊普索爾公司等歐洲能源公司在委“以運原油來償還債務”的業務許可，尚未明確是否繼續有效。



彭博社3月7日報導稱，特朗普政府正在迫使更多的外國油氣公司退出委內瑞拉市場。



針對美方做法，委內瑞拉總統馬杜羅、副總統兼石油部長羅德裡格斯等均表達了強烈譴責。與此同時，委政府決定暫停從美國接收本國移民的航班。