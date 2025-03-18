李家超：東盟特邀人士入境便利計劃今起實施

李家超行會前見記者。（圖片來源：大公文匯網） 中評社北京3月18日電／據大公文匯全媒體報導，施政報告提出為東盟十國特邀人士提供入境便利服務。行政長官李家超今日（18日）出席行政會議前見記者時宣布，相關計劃於今日起正式實施。該計劃旨在為給香港經濟發展帶來相當貢獻，為受邀來香港出席重要活動的東盟人士提供出入境便利。受邀人士將獲得自助通關服務，且能夠通過專櫃進行“一站式”自助通關和簽證申請。



該計劃實施後，相關政策局和部門包括財經事務及庫務局、商務及經濟發展局、創新科技及工業局、文化體育及旅遊局以及律政司，會向特邀人士發出邀請。今日，商經局和律政司會率先發送邀請信，邀請為香港經濟發展帶來相當貢獻的東盟商界與法律範疇領袖參加計劃。入境處會通過電子平台“一站式”處理獲邀請人士的申請，並放寬申請資格，包括不再考慮過往訪港次數，簡化提交資料等。獲得批准資格的有效期為3年，每次訪港逗留期為2個月及以上。



李家超表示，東盟是香港目前在全球關係最密切的經貿夥伴之一，是香港第二大貨物貿易夥伴。本次推出的特邀人士便利計劃，是繼施政報告提出向東盟旅客提供一系列簽證便利之後另一項重要措施。新計劃方便獲邀的東盟人士更加積極參與於香港舉辦的國際盛事，來香港投資與營商，也能夠吸引該人群將香港作為進軍內地與環球市場的“跳板”。