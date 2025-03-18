白宮官員：美關稅給經濟帶來更多不確定性

白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特（圖片來源：央視網） 中評社北京3月18日電／據央視網報導，當地時間3月17日，央視記者獲悉，白宮國家經濟委員會主任凱文·哈西特當日警告稱，美國不斷演變的關稅議程將給經濟帶來更多不確定性。



哈西特表示，從現在到對等關稅計劃實施的4月2日，“肯定”會存在一些不確定性。此外，亞德尼研究公司總裁埃德·亞德尼表示，特朗普不談論關稅的任何一天對市場來說都是“好日子”。