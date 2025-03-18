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俄羅斯一民宅火災致6人死亡
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2025-03-18 15:35:44
中評社北京3月18日電／據新華網報導，據俄羅斯緊急情況部巴什科爾托斯坦共和國總局在社交媒體發布的消息，弗佩廖德村一棟二層住宅樓18日凌晨發生火災，造成6人死亡，其中包括5名兒童。
據報導，救援人員趕到火災現場時，住宅內5名兒童和1名成年人均已無生命體征。
目前火災已被撲滅，火災原因正在調查中。
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