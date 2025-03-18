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打擊暴力犯罪　秘魯首都及鄰省進入緊急狀態
http://www.CRNTT.com   2025-03-18 15:31:44


　　中評社北京3月18日電／據新華網報導，秘魯政府17日宣布，首都利馬及鄰近的卡亞俄省將進入為期30天的緊急狀態，以應對日益猖獗的暴力犯罪活動。

　　根據政府簽署的法令，秘魯警方將從18日開始在上述地區實施緊急狀態以維護“內部秩序”，秘魯武裝部隊將配合警方行動。

　　近期秘魯暴力犯罪活動大幅增加，尤其在利馬和卡亞俄地區，幫派暴力、爆炸襲擊和敲詐勒索事件頻發。

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