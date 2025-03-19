學者評《中國台灣問題幹部讀本》：科學指引

《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》出版座談會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京3月19日電（記者 海涵）《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》新書發布會3月18日在國家圖書館舉行。發布會後，九州文化傳播中心、九州出版社、全國台灣研究會共同舉辦了《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》（以下簡稱“讀本”）出版座談會，與會專家學者圍繞讀本的編輯、出版、發行及其重要意義進行討論。他們普遍表示，讀本的出版是對台工作領域的一項重要成果，具有權威性、戰略性，它不僅為廣大幹部和涉台專家學者提供了科學的工作指引，也為推動兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一貢獻了重要力量。座談會由海峽兩岸關係協會副會長、全國台灣研究會副會長孫亞夫主持。



全國台聯副會長楊毅周表示，讀本的出版發行具有非常重要的意義。讀本其實是台灣問題的“小百科全書”，簡明扼要、通俗易懂，有助於統一思想、統一認識，使對台工作走向正確方向。讀本反映了大陸對台工作中幾個非常鮮明的特徵：一是“和平統一，一國兩制”的大政方針一直沒有動搖，這充分反映出大陸對台政策的延續性穩定性，說明我們黨和政府對以和平方式解決台灣問題充滿堅定意志和堅強信心。二是對“台獨”分裂勢力的鬥爭貫穿了全書，這充分表明“台獨”分裂勢力對於國家統一、民族復興、人民幸福造成的巨大危害。我們採取了各種措施對“台獨”分裂勢力進行堅決鬥爭，對“台獨”絕對不會姑息。如果“台獨”分裂勢力挑釁逼迫甚至突破紅線，我們絕對會採取斷然措施。三是全書貫穿著“寄希望於台灣人民”的工作方針和“堅持團結台灣同胞、爭取台灣民心”的主題，這體現了中國共產黨以人民為中心，為人民謀幸福的發展理念，始終尊重、關懷、造福台灣同胞，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，全心全意為台灣同胞辦實事，做好事解難事。



中國社會科學院台灣研究所副所長汪曙申表示，讀本全面清晰講清楚了台灣問題的歷史經緯，全面闡述了中央對台方針政策和兩岸關係發展歷程以及各方面涉台事務。他表示，中央牢牢把握住了兩岸關係的形勢發展，特別是其中一些規律性特徵，針對台灣問題中的主要矛盾和矛盾主要方面來謀劃和推動工作。通過閱讀讀本，更加感受到中央在解決台灣問題、推動國家完全統一進程中完全掌握了戰略主動，而且在諸多的章節中也看到了中央在對台工作中防範化解重大風險與塑造形勢兩方面高度統一、高度協同。現在，我們離統一更加近了，未來我們還應辦好自己的事，為解決台灣問題創造更加有利的條件。

