李家超記者會：確保立法會選舉順利舉行

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月19日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超3月18日上午在政府總部召開記者會，他介紹了第八屆立法會選舉投票的具體安排。期間，他還就啟德體育園、醫療改革等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：大家早晨，今日是三月第一次在行政會議前和大家見面，我利用這個機會，宣布下屆，即第八屆立法會選舉投票，將定於十二月七日，星期日舉行，選出第八屆立法會90名議員。



在立法會選舉之前，特區會舉行選舉委員會界別分組補選，選舉委員會應有1500位選委，當中有967名是選任委員，其他是提名委員和當然委員。根據現時的數字，我們需要在967席選任委員中補選90席，令他們可在立法會換屆選舉的選舉委員會界別進行提名和投票。選舉委員會界別分組補選的投票日將定於九月七日星期日。



為確保順利辦好今年兩場重要選舉，我已經指示政制及內地事務局做好準備，並與選舉管理委員會緊密合作，在宣傳推廣、選舉工作人員的招募和培訓、投票點票安排、數據系統和保安等多方面，要作好全面部署及應變計劃，確保第八屆立法會選舉順利舉行，以達致公平、公正、廉潔、誠實、安全有序和高效的目標，選出新一屆愛國愛港、有能力、有擔當的立法會議員，為巿民、為香港、為國家服務。至於兩場選舉的提名期及各項具體實務安排，政制及內地事務局會在今年稍後時間公布。



另外要宣布的是，《施政報告》提出，為東盟十國推行的特邀人士入境便利計劃將於今日正式實施。這個計劃的目的是主動邀請為香港經濟發展帶來相當貢獻，或獲邀來港出席重要活動的東盟人士提供出入境便利。他們會獲得自助通關服務，並且透過專櫃一站式處理自助通關及簽證申請。