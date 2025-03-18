特朗普稱伊朗要為胡塞武裝今後襲擊承擔後果

中評社北京3月18日電／據新華網報導，美國總統特朗普17日稱，今後美國將把也門胡塞武裝發起的襲擊視同於伊朗發起的襲擊，伊朗將承擔“可怕”後果。



當天，特朗普在社交媒體上發文，指責伊朗“指揮著胡塞武裝的一舉一動”並為其提供武器、資金和情報。



他寫道：“從現在起，胡塞武裝的每一次射擊都將被視為從伊朗的武器和領導層發射的，伊朗將為此承擔責任並遭受後果，而這些後果將是可怕的。”



美軍參謀長聯席會議行動負責人亞力克蘇斯·格林克維奇17日在記者會上說，美軍15日襲擊了胡塞武裝在也門的30個目標，16日和17日也實施了空襲行動，空襲還將繼續。



格林克維奇說，美軍空襲目標包括胡塞武裝的訓練基地、指揮中心、武器製造和儲存設施，以及無人機基礎設施等。16日的空襲目標還包括也門數名高級無人機專家和胡塞武裝用於威脅航運的設施。



美國廣播公司17日援引美軍官員的話報導說，胡塞武裝向紅海上的美國“哈裡·杜魯門”號航母戰鬥群發出11架攻擊型無人機和一枚彈道導彈。所有無人機均被美戰機擊落，彈道導彈因距離過遠未進行攔截。



也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞16日在該組織控制的馬西拉電視台發表聲明說，作為對美軍空襲也門的回應，該組織16日使用18枚彈道導彈和巡航導彈及一架攻擊無人機襲擊了位於紅海的美國“哈裡·杜魯門”號航母戰鬥群。