美國“龍”飛船載滯留宇航員啟程返航

中評社北京3月18日電／據新華網報導，美國太空探索技術公司“龍”飛船搭載包括因“星際客機”飛船故障滯留國際空間站的美國宇航員威爾莫爾和威廉姆斯在內的4名宇航員，於美國東部時間18日凌晨脫離國際空間站，啟程返回地球。



美國航天局的直播畫面顯示，“龍”飛船於美國東部時間18日1時05分（北京時間18日13時05分）脫離空間站啟程返航。飛船計劃於當天17時57分（北京時間19日5時57分）左右在佛羅里達州附近海域濺落。



“龍”飛船搭載的4名宇航員分別是威爾莫爾、威廉姆斯以及美國宇航員尼克·黑格和俄羅斯宇航員亞歷山大·戈爾布諾夫。威爾莫爾和威廉姆斯於2024年6月5日乘坐“星際客機”飛赴空間站，執行該飛船的首次載人試飛任務。這艘飛船原定2024年6月14日返航，但因推進器故障和氦氣洩漏等問題，只能不載人返回地球。這兩名宇航員至今已在太空滯留超過9個月。



此次返航的另兩名宇航員黑格和戈爾布諾夫於2024年9月28日飛赴空間站。



據美航天局介紹，4名宇航員在太空期間進行了諸多科學實驗和技術演示，包括太空微生物研究，太空環境如何影響人體健康及植物生長，衛星新材料研究等。



美航天局表示，任務團隊將持續監測飛船濺落區域的天氣狀況，並在臨近飛船抵達前確定具體濺落區域。