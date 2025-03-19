宋濤：若敢破紅線 將採取斷然措施

中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 海涵攝） 中評社北京3月19日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦組織編寫的《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》近日出版發行，新書發布會18日在國家圖書館舉行。中央台辦、國務院台辦主任宋濤在新書發布會上表示，對台工作是“國之大者”，責任重大、使命光榮。他強調，我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力將台灣從中國分裂出去。如果“台獨”分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。



宋濤表示，對台工作是“國之大者”，責任重大、使命光榮。面對當前複雜嚴峻的台海形勢，對台工作任務艱巨繁重，需要各部門各地區同心協力，需要全黨全社會理解支持，從而凝聚起推動兩岸關係向前發展、推進祖國統一的磅礴偉力。



宋濤指出，新版《中國台灣問題幹部讀本》最重要的修訂就是首次列專章系統闡釋了新時代黨解決台灣問題的總體方略，包括方略的形成發展、豐富內涵以及實踐要求等。黨的十八大以來，習近平總書記站在黨和國家事業發展全局與中華民族偉大復興的戰略高度，敏銳洞察國內國際形勢與台海形勢變化，深刻總結黨中央對台大政方針及實踐，豐富和發展國家統一理論與對台方針政策，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略。

