新版《中國台灣問題幹部讀本》出版發行

中央台辦、國務院台辦主任宋濤在新書發布會上致辭（中評社 海涵攝） 中評社北京3月19日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦組織編寫的《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》近日出版發行，新書發布會18日在國家圖書館舉行。



《中國台灣問題幹部讀本》是貫徹黨中央對台工作決策部署、統一思想認識、加強對台政策宣傳教育的讀物，最早出版於1998年，2015年首次修訂。為幫助廣大幹部群眾瞭解當前台灣局勢、兩岸關係形勢，更好學習理解習近平總書記關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台大政方針，中央台辦、國務院台辦自2023年10月以來組織專門力量完成了第二次修訂。此次修訂首次辟專章系統闡釋了新時代黨解決台灣問題的總體方略，包括方略的形成和發展、豐富內涵以及實踐要求等，並增寫了2014年以來兩岸關係發展脈絡和關鍵事件、對台工作重要舉措等內容。



中央台辦、國務院台辦主任宋濤在新書發布會上表示，對於新版《中國台灣問題幹部讀本》，對台工作系統幹部要從堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”的政治高度，先學一步、學深一層。要深入學習新時代黨解決台灣問題的總體方略，不斷提升做好新時代對台工作的思想自覺、政治自覺、行動自覺。要全面瞭解台灣問題的歷史經緯和黨領導人民推進祖國統一的光輝進程，不斷增強做好對台工作的責任感使命感。要深刻領會黨的十八大以來對台工作的理論創新、實踐創新，不斷提高做好對台工作的能力本領。



宋濤強調，我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力將台灣從中國分裂出去。如果“台獨”分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。當前，中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程，展現日益光明的前景。全體中華兒女和衷共濟、共同奮鬥，祖國統一大業一定要完成，也一定能夠完成。



在新書發布會上，宋濤向國家圖書館贈送《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》，並接受國家圖書館“入藏證書”。



中央宣傳部、中央統戰部、外交部、中央黨校等有關單位，涉台民主黨派、人民團體和研究機構代表、專家學者共70餘人參加了新書發布會。之後，九州文化傳播中心、九州出版社、全國台灣研究會共同舉辦了《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》出版座談會。

