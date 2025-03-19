全民國家安全教育日十周年 香港辦專題展

典禮現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港3月19日電（記者 盧哲）今年4月15日是第十個“全民國家安全教育日”。香港特區政府在位於香港歷史博物館的國家安全展覽廳推出專題展覽。專題展覽18日舉行開幕典禮，特區政府教育局局長蔡若蓮致辭時表示，國家將每年的4月15日訂為“全民國家安全教育日”，在全國各地廣泛地展開形式多樣的活動，增進全民自覺維護國家安全意識，鞏固國家安全的防線。她表示，教育局亦透過多元措施，支援中小學加強國民教育，培養同學愛國情操和國家安全意識，提升國民身份認同。



為配合第十個“全民國家安全教育日”，在香港特區政府律政司、教育局、保安局、公務員事務局和民政及青年事務局全力支持下，國家安全展覽廳推出專題展覽。專題展覽以全國性主題“全民國家安全教育 走深走實十周年”為引領，回顧國家和香港特區多年來在推動全民國家安全教育的發展。



蔡若蓮致辭時表示，國家將每年的4月15日訂為“全民國家安全教育日”，在全國各地廣泛地展開形式多樣的活動，增進全民自覺維護國家安全意識，鞏固國家安全的防線。行政長官在2024年施政報告指出，為配合第十個全民國家安全教育日，國家安全展覽廳會推出專題展覽，配合今年國家推廣的主題“全民國家安全教育 走深走實十周年”，作為策展的主軸，展示國家在國家安全推廣和實踐，以及特區政府於推行國家安全的策略、工作回顧及展望。