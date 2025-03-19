宋濤為新版《中國台灣問題幹部讀本》作引言

中共中央台辦、國務院台辦組織編寫的《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》近日出版發行（中評社 海涵攝） 中評社北京3月19日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦組織編寫的《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》近日出版發行，中央台辦、國務院台辦主任宋濤為該書撰寫引言。宋濤在引言中表示，台灣問題事關國家核心利益和全國各族人民的民族感情。希望廣大幹部群眾借由本書更加深刻理解黨中央對台工作大政方針，積極支持對台工作，參與兩岸交流合作，為早日解決台灣問題、完成祖國統一大業作出應有貢獻。當前，中華民族偉大復興已經進入不可逆轉的歷史進程，展現日益光明的前景。只要全體中華兒女攜手努力，就一定能在實現中華民族偉大復興的進程中，完成祖國統一的千秋偉業。



《中國台灣問題幹部讀本》是貫徹黨中央對台工作決策部署、統一思想認識、加強對台政策宣傳教育的讀物，最早出版於1998年，2015年首次修訂。為幫助廣大幹部群眾瞭解當前台灣局勢、兩岸關係形勢，更好學習理解習近平總書記關於對台工作的重要論述、新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台大政方針，中央台辦、國務院台辦自2023年10月以來組織專門力量完成了第二次修訂。



《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》共有八章，主要內容包括台灣基本情況、中央對台方針政策、新時代黨解決台灣問題的總體方略、兩岸關係發展歷程、對台工作與涉台事務、兩岸協商與談判、香港澳門特別行政區涉台事務、國際事務中的涉台問題等。此次修訂首次辟專章系統闡釋了新時代黨解決台灣問題的總體方略，包括方略的形成和發展、豐富內涵以及實踐要求等，並增寫了2014年以來兩岸關係發展脈絡和關鍵事件、對台工作重要舉措等內容。



宋濤於2024年10月為該書撰寫引言。宋濤在引言中表示，台灣自古以來就是中國領土。中華民族5000多年的漫長歷史，記載著歷代先民遷居台灣、繁衍生息，記載著兩岸同胞共禦外辱、光復台灣，鐫刻著兩岸同胞血脈相連的史實。1662年，民族英雄鄭成功驅逐荷蘭殖民者收復台灣。1683年，清朝政府攻取澎湖、台灣，將台灣置於中央政府管轄之下，1684年設立台灣府，隸屬福建省管轄；1885年改設台灣行省，並把台灣建設成為當時中國先進省份之一。1895年，因甲午戰爭落敗，清朝政府被迫割讓台灣及澎湖列島，台灣被外族侵占長達半個世紀。1945年，中國人民取得抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭的偉大勝利，當年10月25日，台灣光復，重回祖國懷抱。其後不久，由於中國內戰延續和外部勢力干涉，海峽兩岸陷入長期政治對立的特殊狀態，由此產生了台灣問題。