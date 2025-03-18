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外交部：中韓正在推進海域劃界談判
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2025-03-18 17:49:47
外交部发言人毛宁（图片来源：央视新闻）
中評社北京3月18日電／據央視新聞報導，外交部發言人毛寧在回答有關中韓涉海問題時表示，中韓兩國的海洋權益主張重叠，雙方正在推進海域劃界談判，同時根據中韓漁業協定，在中韓暫定措施水域內積極開展合作。針對雙方存在的涉海分歧，中韓通過海洋事務對話合作機制保持著良好的溝通，兩國海上執法部門之間的溝通渠道也是順暢的，當前黃海局勢是穩定的。
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