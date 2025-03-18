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以軍空襲加沙多地死亡人數升至326人
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2025-03-18 17:42:19
中評社北京3月18日電／據新華社報導，巴勒斯坦加沙地帶衛生部門18日發表聲明說，以色列軍隊當天對加沙地帶多地的空襲已造成至少326人死亡。
聲明說，部分受害者仍被埋在廢墟中，搜救人員正在努力尋找。
巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）媒體辦公室18日發表聲明說，由於加沙地帶人道主義形勢嚴峻和各地缺乏燃料導致交通癱瘓，大量傷者無法被送往醫院。聲明強烈譴責以軍殘暴罪行，表示此時加沙地帶正遭受災難性的、令人窒息的封鎖，邊境口岸被關閉，這導致了嚴重的人道主義危機。
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