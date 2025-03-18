特朗普政策勸退外國遊客

中評社北京3月18日電／據新華社報導，美國《華盛頓郵報》網站日前刊文稱，在美國經濟開始出現動蕩之際，對美國總統特朗普的貿易政策和好戰言論感到擔憂的外國遊客紛紛取消赴美旅行計劃，這將使美國旅遊業蒙受數百億美元的損失。



美國旅遊經濟咨詢公司估計，今年赴美旅遊的外國遊客預計將下降5%，導致美國旅遊業損失640億美元。該研究公司最初預測外國遊客將增長9%，但在上月底修正了這一數據，以反映“特朗普政府的極化政策和言論”。



美國官方數據顯示，2月份赴美外國遊客人數同比下降2.4%。來自非洲（下降9%）、亞洲（下降7%）和中美洲（下降6%）的遊客數量降幅最大。



報導說，作為美國最大的國際遊客來源國，加拿大正準備充當領頭羊。特朗普最近一直表示，欲把加拿大變成美國“第51個州”。作為回應，加拿大前總理特魯多敦促加拿大人不要去美國度假。



據旅遊經濟咨詢公司預計，今年加拿大人的赴美旅行將下降15%，給美國造成的消費損失約為33億美元。



住在多倫多附近的貝爾塔·洛佩斯過去每隔幾周就會越過加美邊境去購買黃油和奶酪等食品。但今年，她不再這麼做，並發誓至少在幾年內不再踏足美國。



現年54歲的洛佩斯說，“關於讓加拿大成為美國第51個州的言論讓人感到不安。這簡直太無禮了。所以我正在盡我所能進行反擊：不再用汰漬，不再喝可口可樂，不再去迪士尼樂園。”