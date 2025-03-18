美軍與胡塞武裝互襲　地區局勢升級風險加大

中評社北京3月18日電／據新華社報導，美軍連日來對也門胡塞武裝發起大規模空襲，同時警告伊朗“立即”停止支持這一什葉派武裝組織，胡塞武裝隨後對美軍航空母艦發動襲擊，紅海局勢驟然緊張。分析人士認為，美國此次對胡塞武裝動手，一方面是為了維護其海上通航利益，同時也有意進一步削弱中東地區的反以勢力，並敲打伊朗。美軍與胡塞武裝的互襲恐難在短期內平息，這將進一步加大地區緊張局勢升級的風險。



雙方互相襲擊



也門胡塞武裝控制的馬西拉電視台17日報導，美軍當晚對也門發動新一輪空襲，主要目標包括西部紅海港口城市荷台達及其周邊地區，以及北部焦夫省的省政府大樓等。目前沒有相關人員傷亡報告。



美國中央司令部17日在社交媒體上確認，美軍對胡塞武裝的軍事行動仍在繼續。美國國務卿魯比奧16日在接受採訪時說，美方將繼續打擊胡塞武裝，直至其喪失襲擊美國海軍和他國船只的能力。他還表示，美方“目前沒有必要”對胡塞武裝發起地面進攻。



當地時間15日夜間至16日清晨，也門首都薩那、薩達省等多個胡塞武裝控制區遭美軍空襲。據美國媒體報導，美軍重點打擊胡塞武裝的雷達、防空、導彈和無人機系統。胡塞武裝隨後對位於紅海的美軍“哈裡·杜魯門”號航空母艦等艦只發動軍事打擊。



目前，胡塞武裝控制著也門約三分之一領土和七八成人口，並占據著首都薩那和紅海重要港口城市荷台達。胡塞武裝控制區還涵蓋也門約三分之二的紅海沿岸，其控制力輻射至在全球航運中具有重要戰略地位的曼德海峽。



美方三重考量



分析人士認為，美軍對也門胡塞武裝進行大規模空襲主要有三重考量。