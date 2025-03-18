美國掃地機器人陷困境　中國產品實現進化

中評社香港3月18日電／日經新聞網報導，中國開發的掃地機器人正在改變市場的勢力格局。中國產品實現新的進化，搭載了既能掃地又能收拾物品的機械臂，以及能夠越過台階的機械足。而一直處於領先地位的美國iRobot公司的“Roomba”則因為缺乏明顯的創新，被迫陷入困境之中。



通過人工智慧（AI）來識別掉落在地板上的物品是什麼，然後把玩具放到玩具箱裡，把襪子放到洗衣籃裡，將不同物品分別移放到相應的地方……



北京石頭世紀科技公司（Roborock）1月在美國拉斯維加斯舉辦的科技展會“CES”上展示了帶機械臂的掃地機器人。該產品能用機械臂拿起最大重量為300克的物品，即使房間沒有收拾整理，也可以隨時啟動掃地機器人來清掃。



該產品將於2025年內在世界各地上市。據稱，目前它可以識別108種物品，用戶還可以通過專用APP額外設定最多50種物品。



iRobot能否持續經營存在重大疑問



掃地機器人市場的勢力格局已開始發生變化。在掃地機器人領域，生產Roomba的iRobot公司一直處於領先地位，但如今受到了中國廠商的攻勢。英國調查公司歐睿（Euromonitor）的數據顯示，2024年Roomba的全球市佔率為22%，相較於2015年的35%出現下降。



iRobot公司在3月12日公佈的2024年10月至12月財報資料中，以“附加資訊”的形式寫道：“是否能在至少12個月內維持企業持續經營的前提（going concern），存在重大疑慮”。



指定價格制度適得其反



在Roomba佔據70%份額的日本，中國廠商也在發起攻勢。中國科沃斯機器人正在以4萬3780日元的價格銷售具備拖布和自動收集垃圾功能的產品。比具有相同功能、售價5萬9200日元的Roomba要便宜。由於受到價格競爭的衝擊，2024年10月至12月iRobot公司的日本市場銷售額同比下降了34%。



iRobot公司2024年4月在日本引入的防止零售店降價的“指定價格制度”也適得其反。這本是利用品牌影響力來確保利潤的戰略，但家電量販店的相關負責人表示：“如果性能沒有差別，指定價格的產品就很難宣傳推廣”。甚至出現了將掃地機器人貨架上的商品由Roomba換成中國產品的動向。



中國廠商認為這是搶佔市佔率的良機，紛紛向市場投放新產品。中國智慧手機廠商小米打算在其2025年于日本開設的自家門市中銷售掃地機器人。



可越過台階的機械足



中國追覓科技（Dreame Technology）3月7日在日本推出了帶機械足的新產品。當靠近房門的門檻等區域時，收納在掃地機器人機身內的折疊式機械足就會伸出。機械足能將機身抬起，使其越過最高6厘米的台階。



追覓科技的帶有折疊式機械足的掃地機器人



這款產品可跨越多個房間進行清掃，滿足日本小戶型住宅的需求。價格為22萬9800日元（約合人民幣1.12萬元），高於Roomba的最高端機型（19萬7800日元），但追覓科技日本法人的銷售總監浜田明克表示：“將向日本消費者廣泛宣傳掃地機器人的進化”。



iRobot公司利用排雷機器人等技術開發了Roomba，並推動掃地機器人在家庭中普及。雖然Roomba增加了掌握房間戶型圖的功能和拖地功能等，但中國企業推進了超越現有掃地機器人框架的技術開發。iRobot公司無法實現這樣的技術創新，因而失去了競爭力。