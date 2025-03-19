李家超：特邀人士入境便利計劃實施

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月19日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，特邀人士入境便利計劃即日實施。該計劃為來自東南亞國家聯盟國家的特邀人士提供更便利的出入境安排，促進香港與東盟經貿往來和人文合作。



李家超表示，《施政報告》提出，為東盟十國推行的特邀人士入境便利計劃正式實施。這個計劃的目的是主動邀請為香港經濟發展帶來相當貢獻，或獲邀來港出席重要活動的東盟人士提供出入境便利。他們會獲得自助通關服務，並且透過專櫃一站式處理自助通關及簽證申請。



李家超表示，在計劃下，相關政策局及部門，包括財經事務及庫務局、商務及經濟發展局、創新科技及工業局、文化體育及旅遊局，以及律政司，會向特邀人士發出邀請。今日，商務及經濟發展局和律政司會率先發邀請信，邀請為香港經濟發展帶來相當貢獻的東盟商界和法律範疇領袖參加計劃。



李家超稱，入境事務處會透過電子平台一站式處理獲邀人士的申請，放寬申請資格，包括不再考慮過往訪港次數，簡化提交資料等。獲批的資格有效期為三年，每次來香港可逗留兩個月或以上，可以使用自助通關服務等。



李家超指出，東盟現時是香港在全球關係最密切的經貿夥伴之一，是香港第二大貨物貿易夥伴。這次推出的特邀人士入境便利計劃，是繼《施政報告》推出向東盟旅客提供一系列簽證便利後，另一項重要措施。新計劃方便東盟的獲邀人士更積極參與在香港舉辦的國際盛事，來香港投資和營商，亦可以吸引他們以香港為進軍內地和環球市場的跳板，貢獻香港的經濟增長。

