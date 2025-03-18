習近平：中國式現代化進程中展現貴州新風采

3月17日至18日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在贵州考察。这是17日下午，习近平在黔东南州黎平县肇兴侗寨考察时，身著民族盛装的村民在寨门口唱起侗族大歌欢迎总书记。（图片来源：新华社） 中評社北京3月18日電／據新華社報導，習近平在貴州考察時強調，堅持以高質量發展統攬全局，在中國式現代化進程中展現貴州新風采，蔡奇陪同考察。



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平近日在貴州考察時強調，貴州要認真落實黨中央關於西部大開發和長江經濟帶發展的戰略部署，堅持以高質量發展統攬全局，以進一步全面深化改革開放為動力，堅定信心、苦幹實幹，穩中求進、善作善成，在中國式現代化進程中展現貴州新風采。



3月17日至18日，習近平在貴州省委書記徐麟和省長李炳軍陪同下，先後到黔東南苗族侗族自治州、貴陽市等地考察調研。



17日下午，習近平來到黔東南州黎平縣肇興侗寨考察。寨門口，身著民族盛裝的村民唱起侗族大歌歡迎總書記。習近平饒有興致地聽取侗族大歌的藝術起源、曲調特點、演唱形式等方面介紹。隨後，沿著村寨路道察看侗寨風貌和旅遊商鋪，不時駐足與店主、遊客、村民互動交談。在侗族文化展示中心，他詳細瞭解侗族歷史、風俗和服飾、建築等特色文化保護傳承情況。在侗鄉特色產業基地，他觀看蠟染工藝流程，對蠟染合作社堅持顧客至上、質量第一的運營理念給予肯定。習近平指出，少數民族文化是中華文化不可或缺的組成部分，既要保護有形的村落、民居、特色建築風貌，傳承無形的非物質文化遺產，又要推動其創造性轉化、創新性發展，讓民族特色在利用中更加鮮亮，不斷煥發新的光彩。



在信團鼓樓，習近平同村幹部和村民代表圍坐一起親切交流。大家爭相向總書記講述近年來村寨發生的可喜變化。習近平表示，看到侗寨保護得這麼好，侗族群眾生活幸福，感到很欣慰。他指出，辦好老百姓的事，關鍵在於加強農村基層黨組織建設，發揮黨支部戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，帶領群眾發展經濟、搞好鄉村治理。



從鼓樓起身，村民們紛紛簇擁過來，熱烈鼓掌，高聲向總書記問好。習近平高興地回應說，侗族人民樸實、勤勞、有文化、有智慧，希望大家在中國式現代化進程中把鄉村振興搞得更好，祝願大家的日子越過越紅火。離開侗寨時，侗族群眾深情地唱起《侗歌聲聲唱給黨》，表達對總書記的熱愛和依依不舍。習近平頻頻揮手，同鄉親們道別。

