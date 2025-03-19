李曉兵語中評：賴作政治賭博不惜致台海危機

南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵（中評社資料圖） 中評社香港3月19日電（記者 盧哲）南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵近日在接受中評社記者專訪時表示，即便是在台灣島內面臨各方面劣勢，整體上處於極為不利的情況下，賴清德依然幻想以小搏大、以邪幹正。這充分顯示出了賴清德這個“台獨金孫”的政治賭博心理，甚至不惜製造台海危機，挑起事端，同時甘當外部勢力的馬前卒和急先鋒。李曉兵認為，民進黨當局可以操作的空間很小，可以說是內外交困。賴清德為一己之私、一黨之私，裝腔作勢地出台種種欺騙島內民眾的愚民政策，試圖把台灣島內的民眾綁在他“台獨戰車”之上。



賴清德日前召開所謂“國安高層會議”並在會後講話中，再度宣揚兩岸“互不隸屬”的分裂謬論，妄稱“台灣是一個主權獨立的民主國家”，極力渲染“大陸威脅”，將大陸界定為“境外敵對勢力”，並拋出所謂“因應五方面威脅”的“17項策略”。國台辦發言人就賴清德上述言論回應時表示“膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施”。



李曉兵指出，賴清德極力渲染“大陸威脅”，甚至把大陸界定為“境外敵對勢力”，這就從原來的“兩國論”往前又走了一步，製造了“敵國論”。賴清德認為大陸方面對台灣當局的“統治”造成了嚴重的威脅，因此從五個方面提出了17項“應對策略”。賴清德民進黨當局出台的這些措施，是站在島內綠營的立場上針對性地進行反撲，要繼續收緊島內的政治空間，造成島內風聲鶴唳草木皆兵的態勢，對於所有堅持一中原則的政治力量和民眾進行恐嚇和威脅。製造兩岸關係風高浪急兵凶戰危的態勢，手法更加赤裸裸，更加的肆無忌憚。



李曉兵說，由此可見，賴清德這個人是非常頑固的，而其“台獨”立場，一貫是“語不驚人死不休”，從他把自己定性為一個“務實的台獨工作者”之日起，就沒有改變過。即便是在其爭取上位成為台灣地區的領導人之後，依然堅持這種頑固的“台獨”立場，而且利用他現在手中的權力徹頭徹尾地貫徹其“台獨”主張。

