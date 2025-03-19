香港涉台專家热議反分裂國家法實施20周年

香港兩岸智庫聯誼會3月17日下午在香港亞太戰略安全研究所以《反分裂國家法》實施20週年為主題舉行座談會。 中評社香港3月19日電（記者 束沐）香港兩岸智庫聯誼會3月17日下午在香港亞太戰略安全研究所舉行座談會，以《反分裂國家法》實施20周年為主題展開交流研討，並對近期民進黨當局“抗中17條策略”後台海形勢進行分析研判，展望反“獨”促統前景。



座談會由香港亞太戰略安全研究所所長李風主持。他表示，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際日前首次提出“以法懲獨”制度體系。應加強“以法懲獨”執行層面的行動，有法必依，執法必嚴，嚴肅處理、及時打擊“台獨”分裂事件，並公布相關重要案例，在社會上形成宣傳教育效應，對“台獨”分裂勢力進行法律震慑。



香港中文大學中國文化研究中心榮譽研究員凌友詩表示，世界上衹有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。“懲獨22條”補充了《反分裂國家法》的懲罰條款，在實施過程中彰顯了對台行政、立法和司法管轄權，也是國家統一的“現在進行式”。今年是抗戰勝利與台灣光復80周年，香港社會應該把握主線，共同維護一個中國原則。



香港中觀研究所所長劉瀾昌表示，20年來台海形勢變化證明立法的必要性，《反分裂國家法》落實要更加精準、更注重實效。民進黨當局升高兩岸敵意與緊張、給兩岸交流交往製造障礙，是“台獨”勢力窮途末路、物極必反的標誌。形勢對統一越來越有利，要在中美博弈大背景下，團結所有可以團結的力量，把握好反“獨”促統的力度與效果。



香江智匯副主席郭一鳴表示，中共中央台辦主任宋濤指出，《反分裂國家法》是一部捍衛國家主權和領土完整、震懾和遏制“台獨”分裂的法律，是一部促進兩岸關係發展、推進祖國統一進程的法律，他對此表示認同。民進黨當局“17條”是對兩岸民間融合的反制，應警惕兩岸交流全面停止的“落閘風險”，香港可利用“一國兩制”優勢和空間，重新扮演兩岸溝通“中途站”角色。

