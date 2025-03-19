郭振家：《中國台灣問題幹部讀本》意義重大

中國勞動關係學院公共管理學院副院長、副教授郭振家（中評社 海涵攝） 中評社北京3月19日電（記者 海涵）中國勞動關係學院公共管理學院副院長、副教授郭振家18日在《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》出版座談會上表示，今年有四個紀念日與台灣問題密切相關，今年是中日甲午戰爭中國戰敗130周年紀念、今年的3月12日是世紀偉人孫中山先生逝世100周年、今年是中國人民抗日戰爭勝利和台灣回歸祖國八十周年的紀念、今年是《反分裂國家法》頒布二十周年。2025年，在這四個紀念日的前後，中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室發布2024年版《中國台灣問題幹部讀本》，很有必要，意義重大。



郭振家表示，談到台灣問題，今年有四個紀念日與台灣問題密切相關。



第一，今年是中日甲午戰爭中國戰敗130周年紀念。中日甲午戰爭（1894－1895年）結束後，1895年4月，清朝政府被迫與日本簽訂了《馬關條約》。根據這個條約，清朝需向日本支付2億兩白銀的巨額賠款，此外，割讓台灣全島及附屬島嶼、澎湖列島給日本，並承認朝鮮獨立（實際由日本控制）。這是中國的歷史恥辱，也是台灣悲情的歷史開端。每一位研究台灣問題的學者，都會對這段歷史難以忘懷。



第二，今年的3月12日，是世紀偉人孫中山先生逝世100周年。孫中山先生是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者、中國民主革命的偉大先驅，他一生追求國家統一和中華振興，受到海峽兩岸全體中華兒女的景仰。1912年元旦，孫中山向中外宣示：“中國如不能收復台灣，即無法立於大地之上。”1924年11月，他在北上途中曾經指出，“‘統一’是中國全體國民的希望。能夠統一，全國人民便享福；不能統一，便要受害。”所以，為了全國人民的幸福，兩岸中國人務必要攜手推動統一的實現。



第三，今年是中國人民抗日戰爭勝利和台灣回歸祖國八十周年的紀念。近代以來，日本妄圖侵略吞並中國之心久矣，而其從妄想到實踐的第一步就是殖民台灣。今天，台灣回歸祖國懷抱已經八十年，但是台灣島內仍然有一些親日的台獨思想在蔓延，甚至有些人還幻想所謂“台灣有事、日本有事”。中國大陸現在已經實現了國力提升和“四個自信”，但是台灣島內“身為中國人的自信”的確立，恐怕還需要很久的時間。眼下民進黨當局恣意妄為、倒行逆施，不僅希望“倚美謀獨”、“以武拒統”，還不斷限縮兩岸的交流空間，所以，兩岸之間純粹的和平統一也恐怕越來越渺茫。



第四，今年是《反分裂國家法》頒布二十周年。2005年，在當時陳水扁再次連任、囂張地推動所謂“台獨時間表”的時候，中國大陸通過《反分裂國家法》，這是遏制“台獨”分裂勢力的法律利劍。《反分裂國家法》第八條明確了非和平方式解決台灣問題的三種情形，明晰了法律底線，也成為遏制“台獨”分裂勢力分裂國家的“高壓線”。當前兩岸關係日趨複雜嚴峻，《反分裂國家法》實施20周，年彰顯了大陸反對“台獨”的決心和戰略定力，對兩岸關係的穩定起到至關重要的作用。

