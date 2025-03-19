李鵬：《中國台灣問題幹部讀本》權威、系統

廈門大學台灣研究院院長李鵬（中評社 海涵攝） 中評社北京3月19日電（記者 海涵）廈門大學台灣研究院院長李鵬18日在《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》（以下簡稱“讀本”）出版座談會上表示表示，作為在高校從事涉台研究的學者，讀本是我們從事教學和科研的必讀書目、必教書目、必學書目、必研書目、必引書目，具有權威性、系統性、可讀性。“這本書的出版，可以為對台幹部理解中央對台大政方針和決策部署提供最為權威的解讀，增強解決台灣問題、實現統一的信心，真正能夠達到統一思想的目的。對我們涉台學者來說，解讀中央對台大政方針和決策部署也有據可依，很有底氣。”



李鵬表示，作為在高校從事涉台研究的學者，《中國台灣問題幹部讀本》是我們從事教學和科研的必讀書目、必教書目、必學書目、必研書目、必引書目。他認為，《中國台灣問題幹部讀本》具有權威性、系統性、可讀性。



談及權威性，李鵬說，“我本人二十六年前進入台灣研究領域，當時的陳孔立教授、範希周教授、劉國深教授推薦的涉台研究入門的最重要的必讀書目就是《中國台灣問題幹部讀本》和《台灣歷史綱要》。我自己的1998年版的那本幹部讀本差不多翻爛了。”李鵬回憶說，2015年讀本修訂出版，廈門大學台灣研究院老師也是人手一册，後來學生越來越多，又復印了幾十本，要求學生必須讀。上課時，幾乎每一個老師都將《中國台灣問題》列為必讀書目，在博碩士研究生論文答辯時，如果《中國台灣問題》沒有列入參考文獻，那是不合格的。



談及系統性，李鵬表示，黨的十八大以後，習近平總書記就對台工作提出了許多新思想、新理念、新戰略，做出了一系列重要論述，形成了新時代黨解決台灣問題的總體方略。無論是此前的幹部讀本還是外事人員讀本，都亟需反映新形勢、新政策。去年對台工作會議上，王滬寧主席提到，要將思想和行動統一到黨中央對台海形勢分析判斷和對台決策部署上來。



談及可讀性，李鵬表示，讀本深入淺出，言簡意賅地介紹了台灣的基本情況和兩岸關係發展歷程。



李鵬說，讀本的出版，可以為對台幹部理解中央對台大政方針和決策部署提供最為權威的解讀，增強解決台灣問題、實現統一的信心，真正能夠達到統一思想的目的。對涉台學者來說，解讀中央對台大政方針和決策部署也有據可依，很有底氣。