快評：從“挺進24海里”到“採取斷然措施”

中評社快評／中央台辦、國務院台辦主任宋濤18日在《中國台灣問題幹部讀本（2024年版）》新書發布會上強調，我們解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，能力堅不可摧，決不允許任何人任何勢力將台灣從中國分裂出去。如果“台獨”分裂勢力膽敢突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。



“我們將不得不採取斷然措施”的警告，加上解放軍頻密在台灣附近開展演習，各方都清楚這意味著什麼，也清楚大陸正在做著“採取斷然措施”的準備，為此秣馬厲兵，枕戈待旦。



台灣軍方稱，17日上午6時至18日上午6時，大陸出動軍機59架次，包含主、輔戰機及無人機，數量創去年10月以來新高；其中有43架次越過“台灣海峽中線”進入台灣北部、中部、西南及東部空域；同時，9艘大陸軍艦持續在台海周邊活動。



顧立雄昨天稱，台灣掌握的大陸軍方動態就是聯合戰備警巡。聯合戰備警巡看起來就是會主動，比較大批次空軍、以及海上軍艦，會同步挺進24海里，這樣的聯合戰備警巡歷年來是一個禮拜就會舉行一次。



大陸已“挺進24海里”，何時“採取斷然措施”，看“台獨”是否“膽敢突破紅線”。大陸認為，“台獨”一系列行徑是在觸碰紅線，而一旦突破紅線，就是“不得不採取斷然措施”的時候。