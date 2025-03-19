普京就特朗普30天停火提議提出一系列要求

中評社香港3月19日電／俄羅斯總統網站18日發表聲明說，俄總統普京與美國總統特朗普當天通電話。就特朗普提出的30天停火倡議，俄方提出一系列重要主張，包括確保對俄烏雙方整個接觸線上的停火進行有效管控、停止烏境內強制動員和重新武裝烏軍部隊。



聲明說，兩國元首在通話中就烏克蘭局勢“詳細、坦誠地”交換了意願。普京重申俄方對和平解決衝突的基本承諾，並表示俄方願與美方共同努力探討實現全面、可持續和長期解決方案的途徑，同時要考慮到消除烏克蘭危機根源和俄在安全領域的合法利益。



新華社報導，普京強調，徹底停止向烏克蘭提供外國軍事援助和情報信息是防止衝突升級、通過政治和外交手段解決衝突的關鍵。普京還表示，俄方願出於人道主義考慮，依照俄方法律保障庫爾斯克州境內投降烏軍人員的生命和應有待遇。



聲明表示，雙方將繼續努力通過雙邊方式解決烏克蘭危機，並正就此組建專家組。



聲明還說，兩國元首在通話中表達了推動雙邊關係正常化的共同意願，並圍繞推動經濟和能源領域互利合作有關想法進行了討論。雙方就中東和紅海地區形勢等其他國際問題進行了溝通。雙方表示，將共同努力維護危機地區局勢穩定，在核不擴散和全球安全問題上建立合作。這些舉措也有助於改善俄美關係整體氛圍。