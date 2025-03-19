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馬克龍：希望俄烏停火是可核查和可評估的
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2025-03-19 09:12:29
中評社香港3月19日電／據法國媒體報導，正在德國訪問的法國總統馬克龍18日對媒體表示，俄烏停火應該是“可核查”和“可評估的”。
新華社援引報導，馬克龍在和德國總理朔爾茨會面後對媒體表示，有關結束俄烏衝突的“最新討論”邁出了第一步，並朝著正確的方向發展。法國將繼續支持烏克蘭，並希望“實現完全被遵守和可評估的停火”，實現穩固持久的和平。他還強調，沒有烏克蘭人參與的談判是不可想象的。
法國媒體指出，馬克龍是針對美俄總統當天通電話討論結束俄烏衝突發表上述講話的。
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