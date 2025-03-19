金融監管總局試點放寬科技企業併購貸款政策

3月6日，在國家會展中心（天津），觀眾觀看一款安裝有靈巧手的機器人彈鋼琴。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月19日電／據人民日報報導，記者近日從金融監管總局獲悉：為做好科技金融大文章，金融監管總局組織開展適度放寬科技企業併購貸款政策試點工作，試點適度放寬《商業銀行併購貸款風險管理指引》部分條款。對於“控股型”併購，試點將貸款占企業併購交易額“不應高於60%”放寬至“不應高於80%”，貸款期限“一般不超過七年”放寬至“一般不超過十年”，支持科技企業特別是鏈主企業加快產業整合，暢通資本循環。



金融監管總局在徵求相關部門意見的基礎上，研究制定了試點城市、試點銀行和試點科技企業標準。試點城市應科技優勢資源集中、研發投入強度較大、併購交易和股權投資市場活躍，具體為北京市、上海市、天津市、重慶市、南京市、杭州市、合肥市、濟南市、武漢市、長沙市、廣州市、成都市、西安市、寧波市、廈門市、青島市、深圳市和蘇州市等18個城市。



試點銀行應經營狀況良好、公司治理完善、主要審慎監管指標符合監管要求、併購貸款專業服務水平和風險管控能力較強，包括大型商業銀行、股份制商業銀行和城市商業銀行。試點科技企業應科研積累和創新能力強、技術改造需求大、科技成果轉化及市場化前景廣闊、信用記錄良好。



金融監管總局相關司局負責人表示，試點將推動更多金融資源用於促進科技創新，加快構建同科技創新相適應的科技金融體制。金融監管總局將督促試點銀行按照市場化、法治化原則，制定科技企業併購貸款試點工作細則，健全差異化的信貸評價體系，強化貸款資金用途監控，培養具有科技行業背景、企業併購專業知識的科技金融人才隊伍，為科技企業併購提供有效的金融支持。



今年，金融監管總局還將重點抓好金融資產投資公司股權投資、保險資金長期投資改革、科技企業併購貸款、知識產權金融生態等“四項試點”，推動科技創新和產業創新融合發展。