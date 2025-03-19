五部門印發意見　實現全國綠證暢通流動

2月27日，國網銀川供電公司工作人員在寧夏銀川原隆110千伏變電站進行投用前的設備檢查工作。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月19日電／據人民日報報導，近日，國家發展改革委、國家能源局等五部門印發《關於促進可再生能源綠色電力證書市場高質量發展的意見》（以下簡稱《意見》）提出，到2027年，綠證市場交易制度基本完善，綠色電力消費核算、認證、標識等制度基本建立，綠證與其他機制銜接更加順暢，實現全國範圍內綠證暢通流動。到2030年，綠證市場制度體系進一步健全，全社會自主消費綠色電力需求顯著提升。



綠證是我國可再生能源電量環境屬性的唯一證明，1個綠證單位對應1000千瓦時可再生能源電量。2024年全國核發綠證47.34億個、同比增長28.4倍，交易綠證數量達4.46億個、同比增長3.6倍。全國參與綠證交易的消費主體約5.9萬個、同比增長2.5倍，京津冀、長三角、粵港澳等地區是綠證交易的主要地區，合計購買綠證數量超過全國的一半。



國家能源局有關負責人介紹，我國已建立綠證核發、交易、應用、核銷的全生命周期閉環管理機制。綠證基本實現核發全覆蓋，交易規模和用戶數量快速擴大，綠證國際互認積極推進，全社會綠色電力消費水平穩步提升。但是，受供需不協同影響，綠證價格不斷走低，市場上綠色電力的環境價值被低估。《意見》在穩定綠證市場供給、激發綠證消費需求、完善綠證交易機制、拓展綠證應用場景、推動綠證應用走出去等方面提出多條具體措施。



激發綠證消費需求方面，《意見》提出，加快提升鋼鐵、有色、建材、石化等行業企業和數據中心，以及其他重點用能單位和行業的綠色電力消費比例，到2030年原則上不低於全國可再生能源電力總量消納責任權重平均水平；國家樞紐節點新建數據中心綠色電力消費比例在80%基礎上進一步提升。在有條件的地區分類分檔打造一批高比例消費綠色電力的綠電工廠、綠電園區等，鼓勵其實現100%綠色電力消費。



《意見》還提出完善金融財政相關支持政策。加大綠色金融對企業、產品和活動等開展綠色電力消費的支持力度，強化綠色信貸支持。將綠色電力消費要求納入綠色產品評價標準，研究制定政府採購支持綠色產品政策。健全綠證市場價格機制。加強綠證價格監測，研究建立綠證價格指數，引導綠證價格在合理水平運行。