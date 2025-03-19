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澤連斯基：普京提出要求顯示未準備結束戰事
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2025-03-19 09:37:14
中評社香港3月19日電／烏克蘭總統澤連斯基表示，支持俄烏雙方暫停攻擊對方能源設施30日的建議，但需要瞭解更多細節，期待與美國總統特朗普通話。
香港電台報導，澤連斯基說，俄羅斯總統普京在與特朗普的通話中，提出關於停止對烏軍援、情報共享和烏克蘭動員的要求，顯示俄方未準備好全面結束戰事，並希望盡可能削弱基輔，而釋放所有烏克蘭戰俘，將會是俄羅斯在談判中真正展現善意的方式。
澤連斯基強調，烏克蘭支持任何能夠實現穩定及公正和平的提案，沒有烏克蘭參與的俄烏問題談判，不會有結果。
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