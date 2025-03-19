我國可重復使用運載火箭發動機技術有新突破

3月15日12時11分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將四維高景三號02星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。這次任務還搭載發射了天雁23星。這次任務是長征系列運載火箭的第564次飛行。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月19日電／據光明日報報導，記者從中國航天科技集團六院獲悉，近日，由中國航天科技集團商業火箭有限公司抓總研製的可重復使用運載火箭，圓滿完成二子級動力系統試車。此次二子級動力系統試車採用YF－102系列真空版YF－102V發動機，標誌著我國商業航天在可重復使用運載火箭發動機技術上取得新突破。



可重復使用發動機技術是火箭回收成敗的決定性因素。此次試車任務中，YF－102V發動機完美實現多次起動、多次點火、入口參數大範圍變化及長時間預冷適應能力的有效考核。目前，該發動機已具備交付條件，預計今年將首次執行商業飛行任務。



YF－102V發動機由陝西航天商業發動機有限公司（以下簡稱“航天商發”）抓總研發，應用於低成本中型運載火箭二子級，具備多次起動和雙向搖擺功能，具有性能高、推質比高、性價比高的優點，可提供低成本大規模進入空間的能力，兼具經濟性和可靠性雙重優勢。



近年來，中國航天科技集團六院積極布局商業航天，研製出YF－102系列商業航天液體主發動機。2023年4月，由該院提供的3台85噸級開式循環液氧煤油發動機作為一級動力，推舉某商業運載火箭首飛成功，創造了多項國內第一。目前，液氧煤油和液氧甲烷系列發動機已被多家商業航天公司採用作為其主力液體火箭一級和二級主發動機。後續，航天商發將進一步加速“迭代”，推動可重復使用液體火箭發動機技術在商業航天領域更廣泛地應用。