去年我國數字產業完成業務收入35萬億元

2025年1月9日，西部科學城智能網聯汽車創新中心研發的L4級智能駕駛汽車在西部（重慶）科學城智能網聯汽車示範區行駛。（圖片來源：新華社） 中評社北京3月19日電／據光明日報報導，工業和信息化部日前公布，2024年我國數字產業總體運行平穩，完成業務收入35萬億元，同比增長5.5%，實現利潤總額2.7萬億元，同比增長3.5%。



截至2024年末，全國光纜線路總長度達7288萬公裡，累計建成5G基站425.1萬個，建成千兆城市207個，實現縣縣通千兆、鄉鄉通5G，90%以上行政村實現5G網絡覆蓋；全國在用算力中心標準機架數超過880萬，算力總規模較上年末增長16.5%；累計建成5G虛擬專網5.5萬個，移動物聯網終端達26.6億戶。



2024年，電子信息製造業全面回升向好，規模以上計算機、通信和其他電子設備製造業增加值增長11.8%，較上年提高8.4個百分點。消費電子市場全面回暖，拉動我國手機、微型計算機和彩電產量同比增長7.8%、2.7%和4.6%。在人工智能、雲平台等新興業務拉動下，軟件業完成業務收入13.7萬億元，同比增長10%。通信業完成業務收入1.74萬億元，同比增長3.2%。