王毅同法國總統外事顧問博納通電話

中評社北京3月19日電／據新華社報導，3月18日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅應約同法國總統外事顧問博納通電話。



王毅請博納轉達習近平主席對馬克龍總統的問候。王毅表示，中方願同法方密切高層交往，加強戰略協作，共同維護真正的多邊主義，維護聯合國地位，維護國際貿易秩序，維護全球產業鏈供應鏈穩定，反對單極霸凌，反對將一國私利置於各國共同利益之上，不能允許世界重回叢林法則。當前形勢下，中歐通過磋商解決具體經貿摩擦具有重要和積極意義，希望法方同中方共同努力，釋放團結、合作的正面信號，推動中法關係、中歐關係健康穩定發展。



博納請王毅轉達馬克龍總統對習近平主席的親切問候，表示法方高度重視和珍惜法中友好和互信，特別是在當前複雜國際形勢下，法方期待同中方保持高層交往，密切戰略溝通，共同抵制陣營對抗。法方反對打貿易戰、關稅戰，願同中方通過磋商妥善解決經貿摩擦問題，推動法中、歐中經貿關係平衡可持續發展，維護以世貿規則為基礎的國際經貿體系。



雙方就烏克蘭問題深入交換意見。博納介紹了法方立場，表示願同中方加強協作，期待中方為達成一個公正、穩固、可持續的和平協議發揮重要作用。



王毅表示，中方樂見一切通往停火的努力，這一進程應當尊重當事方意願，不應由第三方強加，也不能只服務於某一個國家的利益。中方支持達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，認為所有當事方和利益攸關方都應適時參與和談進程。中方願同包括歐洲在內的各方繼續為和平做出努力。



雙方還就伊朗核問題交換看法。