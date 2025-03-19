中評社北京3月19日電／據中國僑聯消息，3月18日，中國僑聯“追夢中華·弘揚新時代嘉庚精神”第四屆華僑華人短視頻大賽頒獎儀式在京舉行。中國僑聯黨組書記、主席萬立駿出席活動並講話，人民日報社編委委員、海外版總編輯陳贄出席活動並致辭。中國僑聯副主席程紅，黨組成員、副主席連小敏，副主席高峰，中央和國家機關工委委員、組織部部長閃偉強，中國僑聯兼職副主席、廣東省僑聯黨組書記、主席李豐，中國僑聯兼職副主席、福建省僑聯副主席齊志，中國僑聯信息傳播部部長左志強以及人民日報海外網總經理徐蕾等出席活動並為獲獎單位頒獎。有關省級僑聯負責同志、獲獎單位代表等近100人參加頒獎儀式。



萬立駿首先代表中國僑聯，對各級僑聯組織、廣大歸僑僑眷和海外僑胞、海外華文媒體積極參與本次活動表示衷心的感謝。他表示，陳嘉庚先生是中國近現代著名愛國華僑領袖、企業家、教育家、慈善家、社會活動家，是中國僑聯首任主席，被譽為“華僑旗幟、民族光輝”。為進一步落實習近平總書記2014年給廈門市集美校友總會重要回信精神，紀念陳嘉庚先生誕辰150周年，中國僑聯於2024年舉辦了“追夢中華·弘揚新時代嘉庚精神”第四屆華僑華人短視頻大賽，廣泛征集反映廣大僑胞在新時代積極投身以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業生動實踐的短視頻，在海內外形成了弘揚新時代嘉庚精神的濃厚氛圍。



萬立駿指出，短視頻的鏡頭下記錄了很多感動，每一幀畫面都飽含深情，每一段故事都凝結力量。他希望各級僑聯組織以“嘉庚精神”凝聚僑心僑力僑智，引導廣大僑胞向陳嘉庚先生等前輩學習，厚植家國情懷、勇擔時代使命，在中華民族偉大復興的新征程上譜寫僑界新篇章；希望廣大僑胞弘揚新時代嘉庚精神，持續講好新時代嘉庚故事，讓嘉庚精神“活”起來、“潮”起來，激勵更多僑界新生代成為“嘉庚精神”的傳承者，助力可信、可愛、可敬的中國形象走向世界。

