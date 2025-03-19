﻿美俄元首通電話　普京先給下馬威

圖：烏軍在前線失利，基輔面臨向俄羅斯割讓領土的壓力。／法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京3月19日電／據大公網綜合報導：本港時間18日晚間10時許，俄羅斯總統普京與美國總統特朗普通電話約90分鐘，討論俄美關係正常化、俄烏衝突等議題。普京在原定通話時間開始後仍在參加其他會議，外界猜測他的目的是給特朗普一個“下馬威”。特朗普在通話前表示，有關俄烏停火協議的許多內容已達成一致，但仍有許多問題待解決。知情人士透露，普京要求在停火期間暫停一切向烏克蘭輸送武器的行動；特朗普正在考慮承認俄羅斯對克里米亞地區的主權。



特朗普政府此前提出俄烏全面停火30天的方案，烏克蘭11日表示同意，以換取美國恢復情報共享和軍事支持。特朗普希望說服普京接受該方案。特朗普17日在社交媒體發文稱，有關最後協議的許多內容已達成一致，但仍有許多問題待解決，他“非常期待”與普京通話。



不過，美俄首腦通電話的具體時間成了當天的一個懸念。俄總統新聞秘書佩斯科夫18日稱，普京和特朗普將於莫斯科時間當天下午4時至6時（本港時間18日晚9時至11時）通電話。



然而，佩斯科夫所說的“通話時間”，普京卻在參加俄羅斯工業家和企業家聯盟代表大會全體會議，直至莫斯科時間下午4時52分（香港時間晚上9時52分），普京才離開會場。普京對在場的俄羅斯商界領袖說，西方國家總是想要削弱俄羅斯，即便未來放鬆對俄制裁也不會改變這一事實。當被問及會否“遲到”時，普京一笑置之，沒有正面回答。至於與特朗普通電話的具體時間，普京表示：“不要聽他（佩斯科夫）的。”有分析指出，“遲到”是普京慣用的手段，旨在給對方下馬威。



本港時間18日晚10時54分，白宮社交媒體主管斯卡維諾在社交平台發帖證實，特朗普自10時起在橢圓形辦公室與普京通電話，二人正在交談，進展順利。預計通話結束後，白宮發言人萊維特將在白宮西翼外發表評論，但目前尚未有相關聲明。



俄烏領土分歧難消



特朗普此前透露，他將與普京討論關於“土地”的問題。目前俄羅斯控制著烏克蘭近五分之一國土，包括2014年通過公投並入俄羅斯的克里米亞，以及烏克蘭東部和南部頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱、敖德薩四州的大部分地區。美媒18日援引兩名知情人士爆料稱，特朗普政府考慮承認克里米亞地區為俄羅斯領土，作為未來結束俄烏衝突的和平協議的一部分；美國官員還討論了敦促聯合國採取同樣行動的可能性。但特朗普尚未正式做出決定。俄方多次表示，頓涅茨克等四州亦已通過公投並入俄羅斯，全部屬於俄羅斯領土，包括仍由烏方控制地區。烏外長瑟比加17日提出烏方“紅線”，重申不會承認被占領土屬於俄羅斯，凸顯俄烏分歧。