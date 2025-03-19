珠海建“立體走廊” 助力實現半小時抵深

中評社北京3月19日電／據大公報報導，作為對接未來灣區“超級工程”深珠通道的重點項目之一，珠海新建“立體走廊”金琴快線北延段（二期）項目即將建成通車。珠海市交通運輸局相關負責人昨日（18日）透露，該項目已進入管線鋪設與交通安全設施施工衝刺階段，預計今年底全線貫通。該項目將與深中通道、謀劃中的深珠通道共同構成珠江口“A字形”交通骨架，有望實現珠海到深圳半小時直達，助力構建大灣區“黃金內灣1小時經濟圈”。



據規劃，作為珠海“八橫十一縱”立體交通網的關鍵拼圖，金琴快線北延段（二期）工程項目以“逾2公里主線＋近4.2公里輔道”的立體布局，穿行珠海高新區北圍片區，南承一期工程，北接中山東外環高速，連接深中通道。“立體走廊”主線隧道與3組交通隧道構成“地下快速網”，實現快慢交通分流；而地面輔道與城市路網無縫銜接，形成“6車道快速路＋4至6車道次幹道”的復合通行體系。



記者瞭解到，深珠通道的規劃建設，已經分別寫入今年珠海、深圳兩地的政府工作報告。而《2025年廣東省發展和改革委員會部門預算》亦明確將“深珠通道前期研究（跨珠江口交通需求與通道布局適配性研究）”納入支出預算。深珠通道項目將進一步加強深圳對珠江西岸的輻射作用，同時實現大灣區深港、珠澳兩極快速直連。