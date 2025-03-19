﻿新型工業發展聯盟成立　推動香港創科

中評社北京3月19日電／據大公報報導，去年施政報告提出成立“香港新型工業發展聯盟”，聯盟昨日（18日）舉辦成立典禮，旨在促進“政、產、學、研、投”緊密協作，推動香港發展成為國際創科中心。創新科技及工業局局長孫東出席典禮並表示，期待聯盟未來能積極促進各創科持份者的緊密協作，包括提供融資機會、促進新來港上市企業與本地大學開展創科合作等，推動香港新型工業化的全面發展，讓創新鏈和產業鏈無縫對接。



林定國：透明法律環境 增投資者信心



律政司司長林定國在致辭時表示，推動新型工業化是融入國家發展的重要一環，今年全國兩會的《政府工作報告》中亦提到，要因地制宜發展新質生產力，加快建設現代化產業體系。為有效推動新型工業化，必須匯聚各有關持份者的力量，實現政產學研一體化發展。林定國提到，發展新型工業化過程中，法律的作用不可忽視。他表示香港法律環境穩定、透明，可以增強投資者的信心。未來也會配合新型工業化發展，不斷更新和完善法律制度和內容，為新型工業發展提供更有力的法律支援。



孫東表示，政府推動成立聯盟的宗旨，是為促進“政、產、學、研、投”協作。他認為，聯盟是一個非政府機構，主要來自產學研投四大領域，但政府會“搭好台”，為聯盟發展提供全方位支持。孫東希望，聯盟可以擔起改革者、推動者角色，與政府共同面對挑戰。他亦期待聯盟肩負起香港更好融入國家發展大局責任，發揮“一國兩制”優勢，協助內地創科企業通過香港“走出去”，向世界展示香港的創科實力和發展潛力。



促進“政產學研投”緊密協作



為推動新型工業發展，政府先後提出了三項100億計劃，分別是“產學研1＋計劃”、新型工業加速計劃和創科產業引導基金。孫東透露，創科產業引導基金正積極籌備中，希望可以明年推出，以引導市場資金來推動香港創科產業的發展。