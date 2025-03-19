香港建築物能源效益修例將在21日刊憲

中評社北京3月19日電／據大公網報導，《2025年建築物能源效益（修訂）條例草案》將在星期五（21日）刊憲。環境及生態局發言人昨日表示，《條例草案》旨在加強本港建築物的能源效益管理制度，通過提升建築物能源效益，減少對用電和發電的需求，一方面減少碳排放，同時減輕因使用更多潔淨燃料發電而對市民所造成的財政負擔，助力香港在2050年前實現碳中和。



要求更多建築物定期能源審核



《條例草案》共分五個部分，包括將把全港數據中心全面納入建築物能源效益標準的規管範圍；要求更多類型的建築物定期進行能源審核；縮短能源審核周期；公開能源審核報告中若干技術資料；以及擴大符合註冊為註冊能源效益評核人的資格。如《條例草案》獲得立法會通過並全面實施，估計到2035年將每年可額外節省五億度電，相當於15萬個三人家庭的每年用電量。



3‧26提交立法會首讀



發言人補充：“今次修訂《條例》的目標是希望能夠達致三贏局面：一是為建築物節省電費，二是減少碳排放，三是促進綠色經濟發展。”



環境及生態局已就修例建議廣泛咨詢相關持份者，包括行業商會、物業管理業界、建造業界、專業團體、公共服務機構和立法會環境事務委員會，並已適當地將收到的意見納入《條例草案》。持份者整體上對建議表示支持。



《條例草案》將於3月26日提交立法會進行首讀和開始二讀辯論。政府會全力配合立法會的審議工作，期望立法會支持並通過《條例草案》。