特區政府：東盟特邀人士出入境香港更方便

中評社北京3月19日電／據大公網報導，特區政府昨日宣布，即日起實施特邀人士入境便利計劃，為來自東南亞國家聯盟國家的特邀人士提供更便利的出入境安排，促進香港與東盟的經貿往來和人文合作。據悉，首批獲邀人士包括為香港經濟發展帶來相當貢獻的東盟商界和法律範疇領袖。



行政長官李家超表示，新計劃方便東盟的獲邀人士更積極參與在香港舉辦的國際盛事，來香港投資和營商，亦可以吸引他們以香港為進軍內地和環球市場的跳板，貢獻香港的經濟增長。＼大公報記者 龔學鳴



計劃下，相關政策局和部門會主動邀請能為香港經濟發展帶來相當貢獻或已獲邀來港出席重要活動的東盟人士。有興趣的獲邀人士可透過網絡遞交和完成相關申請。入境事務處會透過電子平台一站式處理特邀人士的相關申請，並放寬自助通關的申請資格和簡化簽證申請所需提交的資料。



首批包括商界法律界領袖



據悉，相關政策局和部門包括律政司、財經事務及庫務局、商務及經濟發展局、創新科技及工業局和文化體育及旅遊局。其中，律政司和商務及經濟發展局已於昨日率先發出邀請信，邀請為香港經濟發展帶來相當貢獻的東盟商界和法律範疇領袖參加計劃。



行政長官李家超昨日在行政會議前會見傳媒介紹計劃。李家超說，東盟現時是香港在全球關係最密切的經貿夥伴之一，是香港第二大貨物貿易夥伴。新計劃方便東盟的獲邀人士更積極參與在香港舉辦的國際盛事，來香港投資和營商，亦可以吸引他們以香港為進軍內地和環球市場的跳板，貢獻香港的經濟增長。



根據入境事務處網站，特邀人士可享有的具體便利措施包括：可申請逗留期限長達兩月的多次來港旅遊簽證，並且在申請有關簽證時可放寬部分申請要求；獲發電子通行證，在香港辦理出入境手續時可使用香港各管制站的禮遇通道；可憑電子通行證和不少於6個月有效期的護照登記使用e－道服務。特邀人士獲發的電子簽證及電子通行證有效期均為三年。