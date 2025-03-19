當地時間18日，美國國家檔案館公布肯尼迪遇刺案記錄。（圖片來源：央視網） 中評社北京3月19日電／據央視網報導，今年1月23日，特朗普簽署行政命令，宣布將解密與約翰·肯尼迪、前參議員羅伯特·肯尼迪以及民權領袖馬丁·路德·金遇刺事件有關的文件。



特朗普3月17日宣布，美國政府將於3月18日公開大約80000頁與約翰·肯尼迪有關的文件。特朗普還稱，這些被公布的文件“不會被編輯”，也就是不會有删改塗黑等情況出現。