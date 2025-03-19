中評社北京3月19日電／網評：“一把雨傘”道出李兆基關懷長者的心



來源：大公網 作者：梁美芬



恒地創辦人李兆基日前辭世，享年97歲。李兆基先生一生愛國愛港，貢獻社會，捐資助善，許多人都懷念他的付出。筆者自2008年從九龍西直選擔任立法會議員以來，曾多次近距離感受到李兆基先生對基層長者及青年的關心。



令筆者印象最深刻的是，本人剛擔任議員之初，希望為長者做點事。於是向“四叔”的左右手林高演先生及孫國林先生提出，特別訂制一把在大雨中不會滑倒的枴杖傘贈送給基層長者的建議。李兆基先生知道事情後，不但毫不猶豫地答應捐贈一萬把雨傘，更親自試用，確保長者使用這把雨傘時不會滑倒，體現了李兆基先生對長者無微不至的關懷。這把雨傘之後命名為“與你風雨同路”，它也成為了我創辦的地區團體西九新動力每年派發給老街坊的禮物，大家至今仍津津樂道，風雨同路，九龍西無數有長者的家庭都記得李兆基先生這份特別設計的珍貴禮物。



“四叔”是成功企業家的典範



作為議員，我們經常需要與不同人士合作，共同解決社區問題。我也深知任何事情的成就，必須依靠官商民的合作。一家具有社會責任的企業，能為社會帶來更多的溫暖與笑聲。在官商民合作的過程中，大坑西邨重建至今仍記憶猶新。大坑西邨由香港平民屋宇公司管理，提供給深水埗的貧困家庭，屋邨已有超過50年的歷史。2014年，李兆基先生主動提出捐出此項目，希望能重建成為青年宿舍，提供5000個單位，並以給100萬元一套的價格出售，讓年輕人有機會上樓。這一構思正是可助力青年人解決“四業”難題之一的置業難。惟當年在“反對派”鼓動下，平民屋宇公司未能就安置問題與居民達成共識，最終令計劃告吹。但李兆基先生之後再捐贈元朗馬田壆地皮予保良局，現已建成全港最大的青年宿舍“青年綠洲”。