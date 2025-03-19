美首席大法官公開駁斥特朗普

美國首席大法官羅伯茨（右）18日發聲明駁斥特朗普。（圖片來源：大公網） 中評社北京3月19日電／據大公網報導，綜合美聯社、法新社報導：美國最高法院首席法官約翰.羅伯茨18日罕有地公開駁斥總統特朗普，針對其呼籲彈劾華盛頓特區的聯邦地方法官博斯伯格的言論作出回應。羅伯茨發表聲明指，“兩個多世紀以來，已有定論，彈劾並非應對有關司法判決的分歧的恰當方式。正常的上訴審查程序就是為此目的而存在的”。



美媒指，這是行政與司法機關之間衝突的不尋常表現。特朗普18日在社交媒體發帖，大肆攻擊博斯伯格，稱其為非選舉產生的“麻煩製造者和煽動者”，並呼籲彈劾他。



聯邦法官由總統提名，且為終身制，衹有在美國國會眾議院以“重罪或輕罪”為由對其提出彈劾，並由參議院定罪的情況下才能被免職。彈劾聯邦法官極為罕見，美國歷史上僅有15名法官被彈劾，其中衹有8名法官被免職，上一次國會罷免法官是在2010年。在特朗普發布這條消息後不久，來自得州的共和黨議員吉爾在社媒X上表示，將“很快”在眾議院提出彈劾條款。



特朗普15日援引1798年出台的《外國敵人法》，要求加速驅逐委內瑞拉黑幫“阿拉瓜火車”成員。而博斯伯格已於當天下午對該措施發布了為期14天的臨時限制令。外界質疑美國政府公然藐視法院禁令。按照美國憲法確立的原則，政府應服從法院裁定。但白宮方面辯稱，在法院禁令簽發前，遣送上述委內瑞拉幫派成員出境的飛機已出發，因而不算違令。