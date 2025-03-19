深化人才分類評價改革　激發創新創造活力

科研人员在位於安徽省合肥市的聚变堆主机关键系统综合研究设施（CRAFT）园区內记录強流直线等离子体装置“赤霄”的运行状态（2025年1月14日摄）。（图片来源：新华社） 中評社北京3月19日電／據新華社報導，創新是引領發展的第一動力，人才是科技創新的第一資源。創新的事業呼喚創新的人才。以習近平同志為核心的黨中央把抓好人才工作擺在治國理政的重要位置，作出“必須把創新作為引領發展的第一動力”的重大戰略抉擇，對深化人才發展體制機制改革、統籌推進教育科技人才體制機制一體改革作出接續部署。



今年的政府工作報告提出：深化人才分類評價改革和科教界“帽子”治理，建立以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的人才評價體系，鼓勵各類人才潛心鑽研、厚積薄發。



當前相關改革進展如何？怎樣進一步“破四唯”“立新標”，充分激發科技人才的創新創造活力？近日，記者走進部分高校和科研院所，聆聽來自科研一線的改革故事。



分類評價：構建更加科學的人才評價體系



“近三年間，團隊超過40%的成員實現了職稱晉升，提振了深入鑽研、協同創新的信心，我們承研的多顆衛星載荷已在軌服務。”中國電科第二十九研究所衛星互聯網載荷研發團隊負責人王育強難掩自豪。



衛星載荷是衛星的核心部分。載荷研發需要多專業協同，研發團隊成員學術背景和崗位分工不同，且專注於特殊前沿領域，論文和專利等產出較少，通用的職稱評價標準難以適配。



近年來，中國電科第二十九研究所探索施行多維度人才評價機制，根據團隊成員從事的不同業務開展不同側重評價，一批“85後”“90後”科研人員走上舞台中央，成為我國自主衛星網絡通信的生力軍。

