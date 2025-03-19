中評社北京3月19日電／網評：堅持愛國愛港初心



來源：大公網 作者：陳克勤



在現今複雜的地緣政治背景下，在美國持續以霸凌手段對華施壓、破壞國際貿易秩序之際，港人應與國家的對外發展戰略相配合，方能在變局中開拓新局。



自特朗普第一任期開啟對華貿易戰以來，美西方陣營便不斷通過技術封鎖、產業脫鈎、金融制裁等各種手段對中國進行戰略性圍堵。



在如今的地緣政治背景下，涉及關鍵領域的商業行為很難被視作單純的商業往來。自美國發動對華貿易戰、關稅戰，以及竪立所謂的“小院高墻”以來，核心技術與重要的戰略資源領域已成為封鎖中國的主戰場。從針對中國的技術封鎖、芯片禁令，無數案例都在警示，企業家們在進行商業決策時，也須以底線思維將地緣政治風險納入決策考量。



受惠於國家改革開放的廣闊機遇及“一國兩制”所帶來的制度優勢，香港不僅實現了自身的經濟騰飛，也創造了許多創富奇跡。如今面對美西方遏華浪潮，不僅體現出企業的商業利益與國家利益息息相關，呈現越發緊密的共生關係。故此，當下香港商界更須秉持愛國愛港的初心。



這些理念上的轉變，不僅可為企業的發展帶來新機遇，亦可助力國家構建新型國際關係的對外戰略。一直以來，相較美國“獨贏式”霸權邏輯，中國模式強調義利相兼。中國致力摒棄傳統的以強凌弱的叢林法則，走出一條對話而不對抗、結伴而不結盟的國與國交往新路。事實上，過去有許多香港企業在拓展海外業務和市場時，亦幫助提振當地經濟、促進就業，創造了許多雙贏、多贏、共贏的中外合作佳話。這不僅與國家所提倡的相互尊重、公平正義、合作共贏發展原則不謀而合，也與所謂“美國優先”、“美國獨贏”的霸權思維形成鮮明對比。

